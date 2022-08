Médiateur en Libye: La candidature de Abdoulaye Bathily chahutée

Si cela ne tenait qu’à Antonio Guterres, le secrétaire général de l’ONU, le Sénégalais Abdoulaye Bathily devrait être le prochain médiateur de l’ONU en Libye. Cette décision doit être entérinée par le Conseil de Sécurité de l’ONU. Hélas, l’ambassadeur libyen à l’ONU, Taher Sonni, estime que son pays souhaiterait un médiateur d’une stature plus relevée.



Apparemment ce dernier sous-estime les capacités de Bathily à mener la médiation dans le dossier épineux libyen, raconte LeTémoin. La tâche semble difficile pour le SG de l’ONU puisque depuis la démission du Libanais Ghassan Salamé en mars 2000, toutes les candidatures proposées par Guterres ont été rejetées par l’un des membres du Conseil de sécurité. Dernière en date en juillet, celle du diplomate algérien Sabri Boukadoum rejetée par les Emirats Arabes Unis, membre non permanent du Conseil de Sécurité.



Dans les milieux diplomatiques, on indique que plusieurs acteurs régionaux arabes, turcs, occidentaux en plus des Libyens ne veulent pas entendre parler de médiation de l’UA. Ils veulent un Occidental ou un ressortissant de pays arabes comme médiateur. Bien sûr qu’une telle position est combattue par la Russie et la Chine, membres très influents du Conseil de sécurité. Ah, ce racisme anti-Nègres des Arabes !