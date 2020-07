Médiation: Les paysans de Ndingler rejettent la proposition de Babacar Ngom

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Juillet 2020 à 17:10 | | 0 commentaire(s)|

Comme annoncé par le ministre de l’Intérieur et de la sécutité publique, le Pdg de la Sédima s’est rendu à Ndingler, ce vendredi, pour rencontrer les paysans avec qui il est à couteaux tirés.



En présence des autorités administratives locales, informe Liberation one line Babacar Ngom a proposé aux paysans, de les laisser cultiver sur les terres litigieuses, cette année.



En aucun moment, il n’a parlé de restitution mais plutôt d’un « prêt » d’autant qu’il devrait ainsi récupérer les terres l’année prochaine, d’après ce qu'il a expliqué. Très déterminés, les paysans ont rejeté formellement cette proposition.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos