Médiation – Matar Ba entre dans l’arène Le ministre des Sports Matar Ba reçoit lundi prochain, l’Association des lutteurs. Il entre en lice pour proposer sa médiation dans la crise qui couve entre les acteurs et le Cng de lutte.

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Mai 2018 à 10:42

Selon Senego, le ministre des Sports Matar a décidé de s’impliquer sur la guerre entre les acteurs de la lutte et le Cng. Ceci, pour tenter de désamorcer la crise entre la bande à Gris Bordeaux et le Comité national de gestion de la lutte.



Khadim Gadiaga, président de l’association et ses collaborateurs comptent déposer un mémorandum « non négociable ». Car, les lutteurs promettent de ne rien lâcher, informe toujours Senego. « Rien ne sera de trop pour obtenir gain de cause », a fait savoir Khadim Gadiaga. Comme quoi, la tâche du ministre des Sports ne sera pas facile dans ce différend qui a pris ces dernières semaines, une certaine tournure avec les missiles de Boy Kairé, Khadim Gadiaga et Gris Bordeaux envoyés à l’instance dirigeante.



Le ministre des Sports tentera d’apporter des solutions à cette crise. Il veut tout remettre en ordre avant l’ouverture de l’arène nationale, prévue pour le mois de Juillet. C’est peut-être là l’enjeu de cette rencontre.

