Médiation entre les candidats: Macky Sall « disposé » à recevoir la Société civile

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Janvier 2019

La tension politique latente n’inquiète pas que les religieux de tous bords qui appellent à l’apaisement. Le journal Le Quotiden informe que les 7 observateurs, qui avaient été cooptés par le Conseil constitutionnel pour la vérification du parrainage et d’autres organisations de la société civile ,comptent rencontrer les cinq candidats à la Présidentielle pour un dialogue autour des « questions essentielles », pour une campagne et un scrutin sans violence. *



Il faut dire que le Pr. Babacar Guèye et Cie étaient déjà dans une dynamique d’ouvrir des pourparlers entre l’opposition et le pouvoir. C’est dans ce sens qu’ils avaient rendu visite au C25 au siège de son coordonnateur, Malick Gackou. Mais ces derniers jours, à la suite des actes de violences notés de part et d’autre, tout semble s’accélérer pour mettre les protagonistes autour de la table. Et c’était l’objet, confie-t-on, d’une réunion tenue jeudi dernier et ce, en présence d’autres leaders de la Société civile comme Alioune Tine.



Même si les acteurs de la Société civile n’ont pas souhaité donné de détails ni un calendrier, les premiers jalons devraient commencer, espèrent les médiateurs, avant le début de la campagne électorale » prévu le 2 février à zéro heure.



Des sources proches du Palais soufflent que le président de la République et candidat sortant, se dit « ouvert » et « disposé » à recevoir la Société civile.













Le Quotidien

