Médiature de la République: La crise migratoire au cœur des débats à Dakar ‘’Les droits humains à l’épreuve de la crise migratoire », c’est le thème du séminaire international prévu mercredi et jeudi prochains, à Dakar. Cette rencontre est l’œuvre de la Médiature de la République du Sénégal.

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Septembre 2019 à 12:42 | | 0 commentaire(s)|

Selon le Médiateur de la République, à travers un communiqué rendu public, d’éminents experts sur les questions migratoires, statueront sur la situation des migrants qui est plus que d’actualité. Il s’agira, autour d’une table, de débattre des enjeux souvent liés à la migration.



Cette importante rencontre verra la participation de médiateurs d’autres pays notamment ceux du Portugal, des Iles Canaries, du Niger et du Maroc.



L’objectif principal de ce rendez-vous pour les spécialistes de cette question, "est de faire l’état des lieux de la situation des migrants entre l’Europe et l’Afrique’’, ajoute la même source.



Selon le texte, le médiateur de la République du Sénégal, Alioune Badara Cissé et Mohamed Benalilou, son homologue du Maroc, signeront une convention de partenariat’ entre les deux institutions.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos