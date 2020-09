Médina - Agresseuse, ivre-morte, elle voulait tuer son enfant et se... Les affres de la vie n'ont pas épargné Nd.M.Thiam qui a voulu mettre fin aux jours de sa fillette âgée d'un an environ, avant de se suicider elle-même. Le tout dans un cimetière sis à la Corniche.

Grâce à Moussa Diallo, qui, depuis son immeuble, a suivi avec curiosité l'apparition de la dame Nd.M.Thiam, que le dessein macabre fomenté par cette dernière a échoué.



Avec une démarche chancelante, elle pénètre dans le cimetière de Soumbédioune, avec sa fillette qu'elle s'apprêtait à exécuter, avant de se donner la mort. Du moins, ce qu'elle a déclaré aux limiers, lors de son audition.



Elle mzt tout sur le dos de son amant qui lui imposait l'avortement, ce qu'elle a refusé et pour se venger, elle voulait tuer cet enfant indésirable.



Incohérente dans ses propos avec un état d'ivresse avancé, les policiers se sont rendus compte qu'elle avait un casier judiciaire très chargé. En effet, la dame est membre d'une bande d'agresseurs et cela lui avait valu plusieurs séjours à la citadelle du silence.



En attendant son sort, elle a été déféré au parquet jeudi dernier.



