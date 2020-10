Médina Baye: débarquée par Macky Sall, Mimi Touré "renforcée" par le khalife Dans ses nouvelles charges de guide de la Communauté de Médina Baye et Khalife de Baye Niasse, Cheikh Mouhamadou Mahi Niasse a reçu Aminata Touré ce jeudi soir 29 octobre 2020 coïncidant avec la célébration de la nuit du prophète (Psl).

Le nouveau Khalife, Cheikh Mouhamadou Mahi Niasse a demandé à Aminata Touré à toujours continué à travailler pour son pays en estimant que Dieu aime les patriotes.



Enfin le Khalife a prié pour Aminata Touré et toute sa délégation. Médina Baye a célébré dans la ferveur son premier Gamou sous l’ère du nouveau khalife, Cheikh Mouhamadou Mahi Niasse réputé être un grand intellectuel.



