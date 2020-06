Médina Baye en deuil - La fille aînée de Baye Niass, Ya Fatouma Zahra tire sa révérence à 98 ans A moins d'une semaine de la disparition de Pape Malick Sy et Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck, une autre figure de la Ummah a tiré sa révérence. Il s'agit de Ya Fatouma Zahra Niass, fille aînée de Baye Niass.

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Juin 2020

La communauté musulmane du Sénégal est à nouveau frappée par un deuil, avec le décès à Médina Baye (Kaolack), dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 juin 2020, de Ya Fatoumata Zahra Niass, fille aînée de Baye Niass.



Agée de 98 ans, elle était la mère de feu Imam Assane Cissé et de l’actuel imam de la grande mosquée de Médina Baye, Cheikh Cissé.

L’enterrement est prévu ce mardi, à 17 heures.



