Medina : Ecarté Comme Tête De Liste, Seydou Guèye tempère ses militants

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Octobre 2021 à 10:57 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre conseiller Seydou Guèye ne sera pas tête de liste de BBY pour la commune de la Médina. Le choix a été porté sur le Dg de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc) Cheikh Ahmeth Tidiane Ba. Néanmoins, le ministre conseiller a tenu à tempérer ses partisans.



Selon LeTémoin, il a réuni ces derniers à son siège de la Rue 13 de la Médina pour leur tenir un discours apaisant. C’est avec le cœur meurtri que le ministre Seydou Guèye s’est adressé aux militants de la Médina à son siège sis à la Rue 13. « La nouvelle que je voulais vous donner est que je ne serai pas la tête de liste de BBY à la Médina… Je vous le dis en toute responsabilité. Mais ce n’est pas la fin du monde. Je resterai toujours l’homme de valeur que j’ai toujours été. Dans la vie, il faut apprendre à ne jamais laisser une déception se transformer en désespoir » a indiqué le porte-parole de l’Apr.



Toutefois, il invite les militants à maintenir leur niveau d’engagement. « Il est important de savoir que vous avez un engagement en politique. Sachez que je ferai tout pour garantir la position de l’Apr au sein de Benno Bokk Yakaar » a-t-il indiqué. Il a précisé que l’action politique qui est faite d’adversité et qui exige de ne jamais baisser les bras. « Ne baissons pas les bras. Vous n’avez pas le droit d’interrompre votre carrière politique » a-t-il conclu.

