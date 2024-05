Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Médina Gounass: Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, attendu, ce vendredi Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Mai 2024 à 23:10 | | 0 commentaire(s)| Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est attendu ce vendredi 3 mai 2024, à Médina Gounass, où il effectuera la prière aux côtés du Khalife général Thierno Amadou Tidiane Bâ. Cette visite de courtoisie revêt un caractère symbolique d’autant plus marqué, qu’elle intervient quelques jours après l’ouverture, le samedi 27 avril 2024, de la 83e édition du Daaka. Une importante retraite spirituelle, qui réunit des milliers de fidèles venus du Sénégal et de l’étranger.

Avec ce déplacement, qui fait suite aux visites effectuées à Touba, à Tivaouane, à la mosquée Omarienne et chez Monseigneur Benjamin Ndiaye, l’Archevêque de Dakar, le Chef de l’Etat concrétise son engagement à se rendre dans tous les foyers et cités religieux du Sénégal. Cela, en vue de prendre en compte leur modernisation, en termes d’infrastructures de base, mais aussi, de réitérer sa détermination à améliorer la vie communautaire et religieuse, pour un Sénégal juste et prospère.



Les foyers religieux au centre des priorités du Président Bassirou Diomaye Faye



Les foyers religieux du Sénégal occupent une place de choix dans les priorités de Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. En attestent ses premières sorties officielles en tant que Chef de l’Etat, effectuées le lundi 15 avril 2024, soit deux semaines après son installation, à Touba et à Tivaouane. Des déplacements importants, qui lui ont permis de dévoiler ses projets au sujet de la modernisation des cités religieuses, notammenten ce qui concerne les infrastructures de base, allant de la voirie, à la téléphonie, en passant par l’eau, l’assainissement, l’électricité, etc.



Le vendredi 26 avril 2024, alors qu’il effectuait la prière à la Grande Mosquée Omarienne de Dakar, aux côtés du vénéré Khalife, Thierno Madani Tall, le Président Bassirou Diomaye Faye a réitéré la place prioritaire qu’il accorde aux foyers religieux. Il a, à l’occasion, rappelé le rôle crucial des Chefs religieux dans la stabilité du pays, affirmant l'engagement de l'État de poursuivre les travaux de la mosquée et à collaborer avec les autorités religieuses.



Le même jour, le Chef de l’Etat rend visite à l’Archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Une rencontre qui a servi d’opportunité pour non seulement discuter des travaux de finition du Sanctuaire marial de Popenguine, mais surtout prier pour que le succès couronne l’action du Président Faye à la tête du Sénégal.



Ces différents déplacements, dont le Daaka reste une étape décisive, illustrent non seulement les excellentes relations que le président de la République entretient avec les familles religieuses du pays, mais prouvent également son engagement constant à améliorer la vie communautaire et religieuse, pour un Sénégal juste et prospère dans la paix, la stabilité et la concorde nationale.



Vers une meilleure prise en charge des préoccupations des foyers religieux



Le président de la République, comme pour dire l’importance qu’il attache à la prise en charge des préoccupations de nos religieux, a annoncé, le 17 avril 2024, en Conseil des Ministres, la création d’une Direction des Affaires religieuses et de l’Insertion des diplômés de l’Enseignement Arabe. Une institution logée à la Présidence de la République, qui sera composée du Bureau des affaires religieuses et du Bureau de l’insertion des diplômés de l’enseignement arabe. Une innovation, fortement appréciée par les bénéficiaires, auprès de qui, elle suscite un réel espoir.



L’aspect religieux au cœur du Projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère



L’aspect religieux est bien pris en compte dans le Projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère. En effet, en plus des engagements majeurs du Chef de l’Etat à renforcer la modernisation des foyers, en les dotant d’infrastructures structurantes, le Projet prévoit la mise en place d’un Programme spécial de Promotion du Tourisme Religieux (PPTR). Ce programme mobilisera un investissement de base qui viendrait des foyers religieux cibles, par le biais des contributions de masse des fidèles. Le secteur touristique privé travaillera ensuite, à mettre en oeuvre cette attractivité, selon les opportunités commerciales qui s’offriront.





Accueil Envoyer à un ami Partager