Médina Gounass, point de ralliement : Le ballet des autorités se poursuit La 81e édition du Daaka de Madina Gounas a commencé depuis le 5 mars et prendra fin le 14 mars 2022. Sous la direction du Khalife Thierno Amadou Tidiane Bâ (RTA), des fidèles venus d’un peu partout, à travers le pays voire même au-delà des frontières, sont en train de perpétuer l’œuvre de Thierno Mouhamadou Saidou Bâ (RTA), qui organisait 10 jours de recueillement et de prière pour glorifier Dieu. Elle est le point de ralliement et le ballet des autorités se poursuit.

Malgré la forte canicule dans la cité religieuse, les fidèles étaient nombreux à prendre part à la prière du vendredi à Medina Gounass. Plusieurs autorités, notamment Amadou Bâ, Abdoulaye Bibi Baldé, Matar Cissé, le Dg de l’Artp et les autorités de la région, ont également pris part à la prière aux côtés du Khalife. Quant au chef de l’Etat Macky Sall, il est attendu à Daaka ce samedi.



Il faut dire que le Daaka est institué en 1942. De 1942 à 1960, elle s’est tenue de façon restreinte, car n’associant que les membres de la famille et proches du marabout. Ce n’est qu’à partir de 1960, qu’elle a été élargie à tout le monde.



S'agissant du choix du site actuel, il remonte au début des années 70. Le guide religieux avait invité les fidèles à se recueillir tout en veillant à préserver la nature. Aucune transformation n'est permise.











