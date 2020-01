Médina : Le rond-point Bceao rebaptisé El Hadji Mansour Mbaye

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Janvier 2020 à 09:06 | | 0 commentaire(s)|

La municipalité de la Médina a décidé d'immortaliser le célèbre président des communicateurs traditionnels du Sénégal.



Selon Rewmi Quotidien, le rond-point Bceao, sis entre la Médina et le Boulevard du Centenaire, va s'appeler Place El Hadj Mansour Mbaye.



Le maire Bamba Fall et son équipe l'ont rebaptisé ainsi, désormais, lors d'une réunion du Conseil municipal.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos