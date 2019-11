Médina: Un homme retrouvé mort, pendu dans sa chambre

O. Touré, né en 1978 à Dakar, a été retrouvé mort pendu dans sa chambre, hier, à la Médina non loin de l’avenue Blaise Diagne.



Les langues commencent à se délier au sujet de son suicide. D’après L’As qui donne l’information, certains affirment qu’il ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales. Mais d’autres sources parlent d’un dépit amoureux, parce que le jeune homme venait de divorcer et la garde de ses enfants lui avait été retirée. C’est son jeune frère qui a fait la découverte macabre. La Police de Rebeuss a ouvert une enquête.

