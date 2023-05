Medina Wandifa: Malang Seny Faty, incarne le secret du 3e mandat Le maire de Medina Wandifa, Malang Seny Faty a procédé dans le cadre de la célébration des 15 ans de cette commune du département de Bounkiling. Le Maire a insisté sur l’auto-évaluation de la gestion de sa municipalité qui s’intéresse au développement local et, à l’épanouissement de ses populations. L’’édile de la ville, élu pour une 3e fois à la tête de la mairie de sa localité semble garder le secret du 3e mandat.

La gestion des municipalités est une activité de proximité. Les Maires, souvent élus à partir du suffrage des populations locales sont attendus régulièrement, sur la gestion des affaires de proximité. Malang Sény Faty qui célèbre les 15 ans de sa Commune semble comprendre les enjeux de sa mission de gestion de proximité. Il s’est d’ailleurs, appuyé sur l’organisation d’évènement économique et culturel, sanctionnant l’auto évaluation des performances de cette jeune collectivité territoriale, existant de 2009.



Et, il a établi cette auto évaluation pour donner de nouvelles orientations afin d’impulser une nouvelle dynamique dans sa localité. Conscient que les populations doivent être assistées, il n’a jamais cessé de dérouler des activités et actions profitables aux populations autochtones. Sa présence et la régularité de ses actions d’assistance sociale ont fait de lui, le maire le plus adulé du département de Bounkiling.



Ainsi, l’ancien député, ayant une parfaite maîtrise de la culture locale, déroule avec ses équipes des activités culturelles pour démontrer l’existence d’un melting pot, de la diversité culturelle des populations locales qui vivent dans une parfaite harmonie et entente. Il estime que les multiples activités qu’il déroule présentement, visent à contribuer au développement local et, à la facilitation des relations fraternelles.



Sous ce registre, l’actuel Président du Conseil d’Administration de la Direction des mines et de la géologie a loué la présence du Ministre de la santé. Ce dernier, indique-t-il, a aidé à réaliser avec vaillance les activités de collecte de sang auprès des populations, décidées à voler au secours des nécessiteux. Cette même marque de reconnaissance a été adressée à d’autres ministres, dont Mamadou Talla, Ministre des collectivités territoriales et celui de la Culture, Aliou Sow. Mais, il a été constaté dans le cadre de cette célébration que d’autres activités, ayant trait à des activités d’investissement humains ont été menées par les population pour rendre cette localité propre.



Ailleurs, Malang Sény Faty, loin d’être un novice en politique est d’avis que le Président de la République, Macky Sall doit postuler pour un 3e mandat. Et, rien n’empêche qu’il puisse être candidat à l’élection présidentielle de 2024. Il estime que Macky Sall est un travailleur imbu de valeurs. En plus de cela, il a l’amour du pays et, c’est un militant du développement économique et social.



Avec ses multiples réalisations infrastructurelles sur l’étendue du territoire sénégalais, il indique qu’il est sur une bonne dynamique. D’après Malang Sény Faty, la réélection du Président Sall est une vérité demande sociale des populations sénégalaises.



A retenir, le conseil municipal et l’ensemble des populations de Madina Wandifa célèbre les quinze ans d’existence de la Commune dans la période du Mardi 02 au Samedi 06 Mai 2023.







