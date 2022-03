Médina Yoro Foulah : Violent incendie déclaré dans un village de Bignarabé

À en croire nos confrères, les flammes sont parties d’une cuisine avant d’atteindre les différentes cases et habitations du village, sous l’effet du vent violent qui souffle dans cette partie du pays. Aucune perte en vie humaine n’a été constatée.



Toutefois, d’importants dégâts matériels sont enregistrés. Plusieurs cases et habitations ont été détruites par le feu, y compris des vivres. Alertés, les sapeurs-pompiers ont relayé les populations locales dans leur combat contre le feu.



Situé à 15 kilomètres de la commune de Kolda, le village de Sossoutou est complètement ravagé par les flammes, par ailleurs, ses habitants ont lancé un appel à l’État du Sénégal et aux bonnes volontés pour bénéficier de vivres et en matériel de construction.