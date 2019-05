Médinatoul Salam: Les vérités de Cheikh Bass Abdou Khadre aux Thiantacounes Venu à Médinatoul Salam pour présenter les condoléances du khalife général des mourides suite au rappel à Dieu de Cheikh Béthio Thioune, Cheikh Bass Abdou Khadre n'a pas manqué de dire ses vérités aux Thiantacounes.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Mai 2019 à 06:06 | | 0 commentaire(s)|

La polémique sur le lieu où devrait être enterré Cheikh Béthio Thioune n'a pas été du goût de Touba. Surtout le fait que certains «thiantacounes» avaient étalé publiquement leur colère après que le Khalife général des mourides avait décidé de l'inhumation de Cheikh Béthio Thioune à Touba.



C'est en tout cas ce qui ressort des propos du porte-parole du khalife, qui était à Médinatoul Salam hier pour présenter les condoléances du guide des mourides. " Cheikh Béthio m'avait personnellement dit qu'il souhaiterait reposer à Médinatoul Salam le jour où il quitterait ce bas monde. J'en ai même parlé au khalife mais il a pris la décision de l'amener à Touba. Le mouride c'est une affaire de ndiguel. Et quand on ne respecte pas le ndiguel, on n'est plus mouride. Le mouridisme appartient à Serigne Touba", a dit Cheikh Bass.



Dans la foulée, il a demandé aux talibés de feu Béthio de renouveler leur allégeance à son fils aîné Serigne Saliou Thioune. Même si, selon lui, chacun est libre de faire d'un des fils du défunt, son marabout.



Auparavant, Serigne Abdou Lakhat Mbacké de la famille de Serigne Saliou Mbacke avait pris la parole, pour condamner fermement certaines attaques formulées contre le Khalife à travers les réseaux. Par ailleurs, la famille de Cheikh Béthio, par la voix de Serigne Khadim Thioune, a renouvelé son allégeance à Serigne Mountakha Mbacké, khalife général des mourides.

