Meeting d’Abdoulaye Daouda Diallo : Du jamais vu dans le Fouta, selon les populations

Des milliers de personnes venant des quatre coins du Nord du Sénégal, unies pour une seule cause montrer que le Fouta est derrière Macky Sall. Objectif donc atteint pour l’Alliance pour la République (Apr) à Podor, sous la houlette de M. Abdoulaye Daouda Diallo, coordonnateur de l’Apr départemental de Podor.



Tous les leaders politiques de Podor ont voulu chacun participer visiblement à la fête. Ce qui a causé quelques bousculades entre les services de sécurité et certains militants surexcités. En somme le meeting de Méry organisé par l’Apr de Podor, appeler Podor Horizon 2019 a connu un franc succès, de quoi faire réfléchir certains avant d’attaquer le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement.

Le meeting organisé par M. Abdoulaye Daouda Diallo, coordonnateur de l’Alliance pour la République (Apr) à Podor est encore sur toutes langues dans le Fouta. Cette rencontre, qui a vu la participation de tous les responsables apéristes de Podor et du Ministre d’Etat M. Mbaye Ndiaye, a été l’occasion pour le coordonnateur de l’Apr de Podor de remercier d’abord les populations pour la large victoire obtenue lors des dernières élections législatives.

Pour Abdoulaye Daouda Diallo, Podor a déjà choisi son camp et c’est celui du travail, pour la réussite du Plan Sénégal émergent, du Président Macky Sall. Parlant du président Macky Sall, M. Abdoulaye Daouda Diallo, non moins ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a promis avec l’aide de tous les responsables de l’Apr à Podor et des militants de donner une victoire éclatante au Président Macky Sall dès le Premier tour de la prochaine élection présidentielle.

Mais pour atteindre cet objectif, il a invité tous les responsables apériste de Podor à taire leurs querelles et à travailler main dans la main. Il a aussi invité tous les responsables apéristes à descendre dans leurs bases politiques respectives pour mobiliser les militants. Car pour lui, le travail ce fait à la base, mais pas sur les réseaux sociaux et autres médias. Pour ce qui est de l’opposition à Podor, M. Diallo veut le réduire à une opposition que de nom, en annonçant l’arrivée prochaine dans les rangs de l’Apr de Amadou Kane Diallo.

