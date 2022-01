Meeting d'ouverture de BBY : Racine Sy, son discours fédérateur et mobilisateur à l'endroit des Podorois La coalition Benno Bokk Yaakar (Bby) de Podor a sonné la grande mobilisation ce week-end à l'occasion de son meeting d'ouverture en présence de son candidat à la mairie Mamadou Racine Sy.

Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Janvier 2022 à 17:05 | | 0 commentaire(s)|

Les 14 partis politiques et mouvements qui composent Bby Podor ont rehaussé de leur présence cette grande manifestation. On distinguait notamment les Honorables Rougui Ly et Astel Sall,Bouyo Wone( Osez l'avenir),Amy Sarr( représentant des jeunes),Ouleye Sow,Mor Ndoye, Djiby Mbaye ( forces ouvrières),Moussa Yoro Diongue,Ndiack Sarr,Aminata Bâ (PLD),Mountaga Diop...



Ragaillardi par une foule impressionnante qui a pris d'assaut la place publique de Podor,le Candidat Racine Sy a rendu grâce à Dieu mais aussi au Président Macky Sall patron de BBY,une chance pour le Sénégal surtout que c'est sous son magistère que se fera l'exploitation du pétrole et du gaz.



Il a tenu à rendre un vibrant hommage à sa sœur Aissata Tall Sall "qui a abattu un travail remarquable à Podor..."



Racine Sy auteur d'un discours fort mobilisateur et fédérateur a aussi précisé que les représentants des 14 formations politiques qui composent BBY à Podor sont tous d'égale dignité et que c'est en consolidant cette synergie énergique et positive qu'ils pourront décrocher plus de 90% des suffrages communales,l'objectif que s'est assignée la coalition.



Une mention spéciale a été décernée à Assane Yaba Mbodj Président du comité électoral pour la qualité de l'organisation de ce premier meeting en prélude aux élections locales du 23 Janvier 2022



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook