Meeting de clôture : Pape Modou Fall assure une forte mobilisation et promet la victoire de Benno au 1er tour Le président du parti Dëgg Moo Woor, Pape Modou Fall, a sonné la mobilisation dans le département de Diourbel. Lors d'un meeting tenu ce vendredi 22 mars 2024 chez lui, il a appelé ses militants et sympathisants à voter massivement pour le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Amadou Ba, lors de l'élection présidentielle du 24 mars 2024.



Rédigé par leral.net le Samedi 23 Mars 2024 à 14:34 | | 0 commentaire(s)|



Pape Modou Fall a exhorté ses partisans à se mobiliser pour assurer une victoire éclatante à Amadou Ba. Il a souligné l'importance de cette élection pour l'avenir du Sénégal et a appelé à un vote massif pour le candidat de Benno Bokk Yaakaar.



Le président de Dëgg Moo Woor a également présenté le projet de société d'Amadou Ba pour le Sénégal. Ce projet, ambitieux et inclusif, vise à améliorer les conditions de vie des populations sénégalaises dans tous les domaines.



Le meeting de Pape Modou Fall à Diourbel a été un grand succès. Il a été marqué par une forte mobilisation des militants et sympathisants du parti Dëgg Moo Woor. Cette mobilisation exceptionnelle augure une victoire éclatante du candidat de Benno Amadou Ba au premier tour dans le département de Diourbel.



L'homme fort du Baol a réussi à mobiliser ses troupes à Diourbel pour la victoire d'Amadou Ba. Le meeting a été un succès et le projet de société du candidat de Benno Bokk Yaakaar a été bien accueilli par les populations.



RV/Dëgg Moo Woor

S'unir pour un Sénégal

DF Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook