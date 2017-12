Meeting de la renaissance du Ps à Kaolack: Barthélemy Dias et Cie réussissent le grand coup

Malgré la mise en garde de la direction du Parti socialiste, la salle de conférence du Cœur de Kaolack où a lieu le conclave des dissidents a été trop exiguë pour contenir les membres du Comité central du PS dans le cadre de la relance de ce parti.

Ils ont fi de la menace de la direction du PS pour répondre à Barthélémy Dias et cie à Kaolack dans le cadre du lancement de la vente des cartes. La mobilisation a été telle que les socialistes venus des 45 départements n’ont pas pu se contenir dans la salle de conférence du Cœur de Kaolack.



Pour cause, le nombre de personnes qui s’est déplacé, dépasse de loin la capacité d’accueil de ladite salle. Finalement, les dirigeants dont Barthélémy Dias, Idrissa Diallo, Samba Oumany Touré, Diockel Gadiaga, entre autres, ont délocalisé la cérémonie d’ouverture au niveau de l’esplanade dudit cœur; rapporte actunet.sn



Au cours la rencontre, ils ont accusé Ousmane Tanor Dieng d’être « complice » du régime pour arrêter Khalifa Sall.



