Meeting de ralliement à l’APR :Dr Macoumba Diouf décroche sa première adjointe, Amy Ndao Tall L’adjointe au maire de la commune de Latmingué a officiellement rallié l’APR (Alliance Pour la République). Amy Ndao Tall quitte son ancien parti, UNP/BJ, pour s’engager aux côtés de son maire, Dr Macoumba Diouf, et soutenir le président Macky Sall.

En sa personne, le maire de Latmingué a pêché un poisson de taille qui dispose d’une base politique importante au niveau de son village. Pour les besoins ce grand meeting de ralliement, les partisans d’Amy Ndao Tall ont réussi le pari de la mobilisation à Sanguil. Pour cause, les habitants de ce village ont fortement répondu présents.



« J’ai décidé de m’engager dans l’Apr avec tous mes camarades pour soutenir le président Macky Sall au côté de Dr Macoumba Diouf que je vais accompagner et épauler dans le travail titanesque qu’il a engagé et conduit de puis son avènement à la tête de la commune de Latmingué. C’est dans ce cadre que se tient ce méga meeting pour marquer mon arrivée avec les responsables et militants du parti UNP/BJ dans le département de Kaolack et autres localités du Sénégal dans notre nouveau grand parti l’Apr» a déclaré la nouvelle recrue de l’Apr.



A l’occasion de ce meeting, Amy Ndao Tall a rendu un vibrant hommage au Dr Macoumba Diouf. Elle considère que si c’est la performance qui doit être récompensée, Dr Macoumba Diouf doit être à une station plus élevée que la direction de l’Horticulture qu’il occupe depuis 2013.



Selon elle, le maire de Latmingué n’a plus rien à prouver dans ce secteur de l’Agriculture pour lequel il est de nos jours un des plus grands experts. « Voilà un grand monsieur qui n’a du temps que pour le travail bien fait et les résultats, qui est particulièrement effacé, ne réclame rien mais qui mérite tout. Dr Diouf a fini de prouver à la fois ses compétences dans les domaines professionnel et politique » a-t-elle magnifié.



Le meeting de ralliement s’est tenu dimanche à Sanguil en présence de l’administrateur de l’Apr, Pape Maël Thiam, du ministre délégué chargé de la Sécurité publique, Birame Faye, de l’ambassadeur itinérant Modou Ndiaye Rahma, du maire de Latmingué, Dr Macoumba Diouf, du président du conseil départemental de Kaolack, Bengelloune. Ces responsables politiques de l’Apr ont accueilli chaleureusement dans leur parti la nouvelle adhérente, le ralliement d’Amy Ndao Tall à l’Apr.

