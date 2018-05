Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Meghan Markle : Voici pourquoi ses enfants ne seront jamais des princes et des princesses Rédigé par leral.net le Samedi 26 Mai 2018 à 14:25 | | 0 commentaire(s)|

Meghan Markle ne s’appellera jamais Princesse Meghan, et ses futurs enfants ne seront jamais des princes ou des princesses, en raison des règles de la famille royale.

Après son mariage, l’ancienne actrice a officiellement reçu le titre de son Altesse la duchesse de Sussex mais ses enfants ne recevront pas de titres de Prince ou de Princesse.

Contrairement aux enfants de la duchesse de Cambridge, le Prince George et la Princesse Charlotte, les futurs enfants de Meghan auront le titre de « Seigneur » ou « Dame ».

Selon les règles régissant la Couronne britannique, seules les personnes nées dans la famille royale se doivent d’être appelées Prince ou Princesse, suivis de leur prénom.

La mère du prince Harry, Diana, était connue comme la princesse de Galles grâce à son mari le prince de Galles. Cependant, la défunte n’a jamais été considérée comme la princesse Diana dans les procédures royales.

Seule la Reine pourrait enfreindre les règles royales, si elle décide de bénir les enfants du couple avec un titre royal.

Si la reine décide de le faire, elle devra délivrer une nouvelle lettre patente qui modifierait la décision initiale. Elle l’avait fait avec les enfants du prince William et Kate Middleton.

La fille du prince William, Charlotte, s’appelait à l’origine Lady Charlotte Mounbatten-Windsor, avant que la reine ne décide de l’accorder le titre de princesse Charlotte.

Étant donné qu’il est le fils premier-né du fils aîné du prince de Galles, le petit George allait toujours s’appeler Son Altesse Royale Prince George de Cambridge.



Gaelle Kamde



