Meghan Markle attaquée par son demi-frère Thomas Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Février 2020 à 09:45 | | 0 commentaire(s)| La duchesse Meghan Markle a une nouvelle fois été attaquée dans la presse par son demi-frère Thomas Markle Jr. Actuellement sans abri et au chômage, ce dernier reproche à sa demi-sœur Meghan d'être un obstacle à sa recherche d'emploi.





Le demi-frère de la duchesse a confié au journal Sun que le fait de l’avoir associé à Meghan Markle a “pratiquement détruit sa vie“, avant de poursuivre:



“Je suis sans-abri et je pourrais bien me retrouver à vivre sous un pont avec une pancarte en train de quémander de l’argent“, se plaint-il.



Pour Thomas Markle Jr, le fait qu’il soit le demi-frère de la duchesse lui a fait perdre des opportunités de travail.



Cependant nos confrères du Daily Express se demandent comment son lien de parenté avec Meghan a pu être un frein à son obtention d’un emploi…



Thomas Markle Jr reproche aussi à Meghan de ne pas avoir aidé sa famille paternelle, avec qui elle est en froid notamment depuis leurs multiples attaques dans la presse.



“Elle reste assise là-bas sur son piédestal royal et regarde de loin ce qui se passe dans sa famille – elle aurait pu consacrer un peu de son travail humanitaire pour nous. Je n’en peux plus d’entendre qu’Harry et elle viennent en aide à tel ou tel organisme de charité, selon la cause qui est à la mode cette semaine“, déplore Thomas Markle Jr.



Meghan Markle réagira t-elle aux déboires de Thomas Markle, seul l’avenir nous le dira.







