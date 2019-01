Meghan Markle ne va pas faire comme Kate Middleton pour son accouchement

Meghan Markle a choisi de ne rien faire comme les autres, ou plutôt comme Kate Middleton. Elle a annoncé qu’elle n’a pas l’intention d’accoucher à l’hôpital St Mary’s de Londres comme Kate Middleton pour ses trois enfants (c’est aussi là que les princes William et Harry sont nés). La future maman a décidé de ne pas faire appel à une nounou et compte élever son enfant seule, avec l'aide de sa mère, Doria Ragland pour les premiers mois.



Et selon Victoria Arbiter, commentatrice spécialisée pour ABC News, il ne devrait pas y avoir de baby-shower (pourtant très populaires aux Etats-Unis), car elles ne sont pas courantes chez les membres de la famille royale.



"Ils sont clairement très riches et une baby shower somptueuse serait considérée comme hautement inappropriée. Il n'y a rien qu'ils ne peuvent pas sortir et acheter eux-mêmes", a-t-elle déclaré d'après des propos relayés par l'Express.



Elle poursuit en disant que le protocole royal existe pour les cadeaux et que tout cadeau offert aux futurs parents royaux, doit être "restitué respectueusement".



Pour rappel, la duchesse de Sussex accouchera au printemps prochain de son premier enfant.















Source Public.fr