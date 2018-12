Meilleur coach de l'année: Aliou Cissé dans le dernier tri

La liste définitive des nominés par la Confédération africaine de football (Caf) est publiée. La Caf a retenu une short liste de trois entraineurs pour le titre de meilleur coach africain de l’année. Aliou Cissé, sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, est en pole position. Il sera en compétition avec Mouine Chaabanni, coach de l’Esperance sportive de Tunis et Hervé Renard, sélectionneur du Maroc.



Dans la catégorie du Meilleur jeune joueur, Ismaila Sarr, sélectionné dans la première liste, n’y figure plus. Des cinq sénégalais nominés, il ne reste plus que Sadio Mané, pour la catégorie meilleur joueur et Aliou Cissé, pour le titre de meilleur coach.

La cérémonie des Caf Awards se tiendra à Dakar le 8 janvier 2019.



emedia.sn

