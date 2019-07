Meilleur coach de la Can 2019: l'autre victoire de Djamel Belmadi sur Aliou Cissé C’était un match dans le match, hier, le duel entre les deux coachs, celui de l’Algérie Djamel Belmadi et du Sénégal Aliou Cissé.

Seuls sélectionneurs locaux arrivés à ce stade de cette Can 2019, les deux amis qui ont grandi ensemble à Champigny-Sur-Marne, en France, ont également évolué sous les mêmes couleurs du PSG.



Mais le sélectioneur algérien qui avait déjà pris le dessus sur son homologue sénégalais en match de poule, a récidivé, hier, en finale. Normal donc qu’il soit désigné meilleur entraîneur de la compétition par la Caf. L’Algérie qui étrenne ainsi sa seconde Can de l’histoire, a remporté tous ses matches dans la compétition.

