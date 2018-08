Meilleur joueur UEFA 2018: voici les trois finalistes L’UEFA a publié lundi la liste des trois nominés pour le titre de meilleur joueur de la saison 2017-2018. Luka Modric, Cristiano Ronaldo et Mohamed Salah vont se disputer le trophée.

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Août 2018 à 15:26 | | 0 commentaire(s)|

Cristiano Ronaldo pourrait réaliser un triplé. Le Portugais est en compagnie de Luka Modric et Mohamed Salah dans la liste des trois finalistes, publiée lundi par l’UEFA, pour le titre de meilleur de la saison 2017-2018. Le nouveau joueur de la Juve est le double tenant du titre.



Les joueurs ont été jugés sur leurs performances lors des compétitions nationales, continentales et internationales. Pour établir le classement, un jury composé des 80 entraîneurs, dont l'équipe a disputé les phases de groupe de la Ligue des champions et de l'Europa ligue, et de 55 journalistes, a été sollicité.

