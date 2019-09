Meilleur joueur de l’ UEFA –Sadio Mané zappé , Diomansy Kamara dénonce un scandale

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Septembre 2019 à 20:25 | | 0 commentaire(s)|

Les réactions continuent de fuser de partout après la non nominationde Sadio Mané pour le titre de meilleur joueur de l’ UEFA. Cette fois-ci, c’est Diomansy Kamara qui est monté au créneau pour protester contre les dirigeants du football européen. L’ancien attaquant des Lions, Diomansy Kamara, pense tout simplement que Sadio Mané est « Le meilleur sur l’année 2019 ».



SADIO MANE PAS NOMINÉ POUR LE MEILLEUR JOUEUR UEFA ET MEILLEUR JOUEUR FIFA . ON NE DOIT PAS VOIR LE FOOTBALL DE LA MÊME MANIÈRE. INCOMPRÉHENSIBLE, POUR NE PAS DIRE CHOQUANT !! RESPECTER L’AFRIQUE ET LES JOUEURS AFRICAINS . MÊME LA POULE NOIRE , POND DES ŒUFS BLANCS.



LE MEILLEUR SUR L’ANNÉE 2019 .



Diomansy Kamara



Un coup de gueule qui vient confirmer les propos de Habib Beye

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos