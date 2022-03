Meilleure stabilisation de la brèche de Saint-Louis: Alioune Ndoye, Ministre de la Pêche évoque les études en cours Le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, Alioune Ndoye a révélé ce lundi, que des études sont en cours pour assurer une meilleure ‘’stabilisation’’ de la brèche de Saint-Louis. Il a fait cette révélation lors de la fin de sa visite des travaux de dragage et de balisage du canal de délestage aménagé en 2003, pour éviter les inondations dans cette ville.

‘’ Des études de modèles mathématiques sont en cours (…) pour une meilleure stabilisation de la brèche. Nous n’avons pas encore la solution définitive. Mais en tant qu’être humains, nous avons fait ce que nous devons faire ’’, a précisé le Ministre Alioune Ndoye, visiblement satisfait de la qualité des travaux.



Ainsi, il a félicité l’entreprise chargée du chantier pour le respect du délai de six mois fixé pour l’exécution des travaux étalés sur une période de six mois.



D'après Alioune Ndoye, l’entreprise a dragué 1,5 million de mètres cubes d’eau. ‘’ Les balises posées sont bien éclairées comme la piste d’atterrissage d’un aéroport ’’, s’est-il réjoui.



M. Ndoye a plaidé pour une surveillance régulière et rapprochée, à l’aide d’une bathymétrie, pour assurer un bon usage de ce chenal ‘’ bien dragué et balisé ’’.



Il a invité les pêcheurs à entretenir les balises et éviter d’y accrocher leurs filets de pêche. Les travaux de dragage et de balisage du canal ont coûté 7 milliards de francs Cfa, a indiqué le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime. Ils facilitent la navigabilité du fleuve.



A retenir, des accidents mortels ont été souvent enregistrés autour de la brèche. Plusieurs personnes ont trouvé la mort dans des accidents en voulant la traverser.



