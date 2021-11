Meilleures universités d’Afrique: L’Ucad occupe la 37e place Le classement UniRank 2021 est dominé, comme toujours, par les universités sud-africaines en particulier (6 premières places) et celles anglophones en général.

L’Université Cheikh Anta Diop a été classée 37e université africaine, première place des meilleures universités d’Afrique subsaharienne francophone, devant l’Université Gaston Berger, deuxième (110e africain) sur un classement de 200 universités.



Les deux universités sont suivies en Afrique francophone par l’université Joseph Ki-Zerbo de Ouaga 1 au Burkina, et l’université d’Abomey-Calavi du Bénin. L’université de Lomé au Togo vient en dernière position.



