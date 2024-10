Mékhé : Le train tue une femme dans d'atroces conditions

Un train a tué une dame dans des conditions horribles, ce lundi à Ndoukoura, non loin de Mékhé. Le drame s’est déroulé aux environs de 19 heures, selon "L’AS" qui donne l’information dans son édition de ce mardi.



Le journal signale que le train appartient à Eramet Grande Côte (ex-Grande Côte opération, Gco), filiale sénégalaise du groupe français minier et métallurgique Eramet. Il roulait dans le sens Mékhé-Tivaouane lorsqu’il « a heurté et déchiqueté » la victime, lit-on dans "Seneweb".



« Selon des témoins , relaie "L’AS", la situation était insupportable, car le corps de la dame, qui s’activait certainement au niveau du marché hebdomadaire, a été totalement déchiqueté et des restes traînés sur plusieurs mètres par le train. Il était impossible d’identifier la victime .»



Pour y arriver, rapporte la même source, la gendarmerie, qui s’est déployée sur les lieux du drame en même temps que les sapeurs-pompiers, a publié un communiqué appelant « toute famille ayant constaté l’absence prolongée d’une dame membre, à se rapprocher » de ses services.