Membres du pouvoir épinglés pour malversations: Le maire de Pikine Abdoulaye Thimbo dans le lot

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Mars 2019 à 09:03 | | 0 commentaire(s)|

Ismaila Madior Fall affirmait dans un entretien paru le 19 févier dernier sur le site de « Jeune-afrique » que des membres du parti au pouvoir « condamnés, et d'autres épinglés par la Cour des comptes, remboursent aujourd'hui les sommes en cause ».



Libération est revenu sur cette information ce jeudi, en dévoilant l’identité d’un des mis en cause, à savoir le maire de Pikine Abdoulaye Thimbo et oncle du Président Macky Sall.



Le journal sous la plume de Cheikh Mbacké Guissé, revele qu’il a écopé d’une amende après avoir été tranduit devant la chambre de discipline budgetaire de la Cour des comptes suite à une recommandation de l’Inspection générale d’Etat ( Ige).



Les vérificateurs avaient mis en cause Thimbo pour la gestion très particuliere du carburant.



