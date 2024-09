Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Mémoire De Demba Waar est avec Sall Modou : Massamba Kanghé Sall, une grande figure largement honoré Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Septembre 2024 à 11:39 | | 0 commentaire(s)| Massamba Kanghé Sall est né en 1890 à Thiathiour, dans le cercle de Tivaouane, de Kanghé Dièye et du Barguet Bounama Dior, frère cadet de Demba War Sall. Il appartient par sa mère Kanghé Dièye à la lignée des Dorobés.

Après une initiation coranique, il est envoyé à Tivaouane, à l'école française qu'il fréquente jusqu'au cours moyen II. Après l'école, son grand frère Macodou Kagnhé Sall, chef de province du Gueth, le fit venir à ses côtés pour qu'il le seconde dans la gestion des affaires administratives de la province.



Aussi lui confia t-il provisoirement, en tant qu'auxiliaire, la responsabilité du commandement et de l'administration de 300 villages qui constitueront par la suite le canton du Gueth proprement dit.



Il assume ses nouvelles fonctions avec tellement de compétence et de sérieux qu'il est très apprécié des populations.



Lors de la Grande Guerre, son aîné Macodou, chef de la province, le fit enrôler en même temps qu'un autre de ses jeunes frères, Sangoné Macodou Dieng Sall, dans l'armée française. Pour donner le bon exemple à la jeunesse du Gueth, Massamba Kanghé et Sangone Macodou, décident de s'engager jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale.



En hommage, Massamba Kanghé est décoré de la Croix de guerre, de la Médaille militaire, de l'Etoile noire du Bénin. Il est également chevalier de la Légion d'honneur ( à titre civil ) et chevalier du Mérite agricole. Il servit successivement au 1er B.I.C. à Gabèse en Tunisie, en Orient, Madagascar, en Algérie et à Salonique.



Libérer avec le grade d'adjudant, il est réintégré par son grand frère dans ses fonctions antérieures. Le 1er avril 1923, il nommé chef de canton de Guett et il garda cette fonction jusqu'à l'indépendance du Sénégal.



Il s'est éteint le 15 août 1975 à Sagata Guett.





