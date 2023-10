Menacé au Sénégal, l'artiste Guillaume Killer s'exile

Mame Gorgui Sy, connu sous le nom de Guillaume Killer, est un ardent défenseur de ses convictions, utilisant son talent de danseur pour exprimer ses opinions politiques. Au cours du mois de mars 2021, il s'était engagé lors des manifestations à travers la danse et sa voix pour transmettre des messages visant à sensibiliser les jeunes à la situation actuelle au Sénégal.



Sans hésitation, il a partagé des photos de l'opposant Ousmane Sonko sur l'ensemble de ses réseaux sociaux, sachant qu'il était très suivi et influent. Cependant, ses actions n'ont pas été sans conséquences. En effet, depuis lors, l'artiste est constamment menacé par des personnes non identifiées et des numéros masqués, révèle L'As.



Ces menaces ont eu un impact sur sa sécurité, le contraignant à quitter son pays natal pour se rendre aux États-Unis où il espère être protégé contre les persécutions. Son plus grand souhait est de se sentir en sécurité tout en espérant un retour de la démocratie et de la liberté d'expression au Sénégal, précise le journal.