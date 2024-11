Menace de Sonko à Ziguinchor envers les détracteurs du régime: La réplique de Abdoul Mbaye En meeting à Ziguinchor, Ousmane Sonko, le leader du Pastef a évoqué le cas du général Kandé, aujourd’hui affecté en Inde, pour y apporter ses éclaircissements. Poussant le bouchon plus loin, il a aussi menacé d’envoyer en prison les détracteurs du régime, s’ils tiennent des propos pour essayer de les ternir ou déstabiliser. Sur X, Abdoul Mbaye lui a apporté sa réplique que voici :

Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Novembre 2024 à 10:23 | | 2 commentaire(s)|

S’il vous plaît Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, si le Sénégal est encore une République et non une dictature, et au risque de me répéter, prenez enfin conscience que vous n’êtes ni procureur ni juge de siège, et que vous ne pouvez décider d’envoyer quelqu’un « pourrir à Reubeuss » (prison sénégalaise).



Notre pays n’a pas besoin de propos incendiaires mais de paix sociale et de préparation aux futurs jours de souffrance économique et de sacrifice.



De #Abdoul_Mbaye, ancien Premier Ministre



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook