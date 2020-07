Menace sur la fourniture de la Senelec: Le démenti de la Sar ! La Société africaine de raffinage a démenti l’information selon laquelle elle est à l’arrêt, faute de combustibles et que cela risque d'entraîner un black-out de la Senelec. Dans un communiqué, la Sar soutient que cette information est fausse et rassure la population.

La Société africaine de raffinage affirme que contrairement à des rumeurs distillées de manière récurrente dans la presse, il n y a aucune rupture dans la chaîne d’approvisionnement en produits pétroliers, lit-on dans un communiqué.



Le document ajoute que les stocks sur le territoire national sont suffisants pour satisfaire la demande du marché local. En conséquence, il n y a aucune menace sur la fourniture de la Senelec en produits pétroliers.











