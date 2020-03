Menace sur la reconstitution du capital semencier et corruption: les opérateurs privés stockeurs répondent au Forum civil La récente sortie de responsables du Forum civil dénonçant une corruption à grande échelle chez les opérateurs privés stockeurs et leur incapacité à reconstituer le capital semencier, est restée en travers de la gorge de ces derniers. Réagissant à ces propos sur la Rfm, Abdou Goumbala de la fédération des paysans du bassin arachidier de Kaolack, a qualifié ces propos d’attaques politiques, irresponsables et infondées.

« On ne peut pas interroger une seule personne et en tirer des conclusions aussi graves. La sortie du Forum civil est purent politique et constitue une attaque politique à notre encontre. Mais nous tenons à préciser que ces propos sont dénués de tout fondement.



Aujourd’hui, toutes les graines collectées par la Sonacos, la Copeol ou encore West Africa oil, proviennent en grande partie des opérateurs. Nous tenons également à dire qu’il n’y a aucune menace pour le stockage des graines en vue de la reconstitution du capital semencier », a martelé Abdou Goumbala.

