Menaces de mort: Des maîtres coraniques traduits en justice par Niokhobaye Diouf

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Mai 2020 à 14:20 | | 0 commentaire(s)|

Le Directeur de la Protection de l’Enfance, Niokhobaye Diouf ne compte pas rester les bras croisés contre les attaques de certains maîtres coraniques. Il a décidé de traduire Djily Mbaye et autres en justice.



Ainsi, il a déposé une plainte au Commissariat central de Dakar, pour outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions, menaces de mort et injures publiques.



Et, les auditions ont déjà démarré et, au moment où ces lignes sont écrites, Djily Mbaye est en train d’être entendu par les enquêteurs.



D’après le Directeur de la Protection de l’Enfance, ces maîtres coraniques l’ont traité de tous les noms d’oiseaux, notamment, d’ennemi numéro de l’Islam.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos