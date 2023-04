Menaces de mort : Un mineur brutalisé et filmé par ses camarades mécaniciens, la vidéo sur Tik Tok

Agé de 16 ans, D. F fait plus jeune que son âge du fait de sa petite taille. Apprenti mécanicien de son état, il a été filmé en train de subir des actes de maltraitance de la part de ses collègues mécaniciens et la vidéo postée sur le réseau social Tik Tok. Ayant visionné la vidéo, le père du mineur, M. Faye, a déposé une plainte au commissariat de Thiaroye, pour le compte de son fils à l'encontre de M. Camara et Fallou Guèye, pour collecte illicite et diffusions de données à caractère personnel, atteinte à la représentation d’autrui, violences et voies de fait et menaces de mort. En effet, le plaignant a confié depuis deux ans son fils à son oncle S. Sarr, pour qu’il lui apprenne la mécanique.



Devant les enquêteurs, il explique que le 27 mars dernier, il a vu des vidéos sur Tik Tok dans lesquelles son fils faisait l'objet de sévices corporels et de brimades. C’est ainsi qu’il s’est rendu au garage à Poste Thiaroye, pour identifier les auteurs de ces actes délictuels. « Là, j'ai trouvé M. Camara qui a voulu me tabasser », a révélé le père du jeune hommes. Ces allégations ont été confortées par son fils D. F. « Les collègues de mon patron profitent de son absence pour me maltraiter. Ils me filment et postent les vidéos sur Tik Tok. J'ai longuement vécu ce calvaire. Ils se plaisaient à les partager pour me narguer. F. Guèye m'a menacé de mort avec une arme blanche. M. Camara me tabassait constamment, tandis que Laye Seck et Fallou filmaient la scène », a soutenu le garçon.



Interpellés et placés sous mandat de dépôt le 30 mars 2023, pour collecte illicite et diffusions de données à caractère personnel contre tous, atteinte à la représentation d’autrui, violences et voies de fait et menaces de mort à l’encontre de F. Guèye, les mis en cause M. Camara alias Tapha Gainde et F. Guèye ont fait face hier au juge du Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye statuant en flagrant délit. Le premier nommé a réfuté les accusations qui pèsent sur lui. « C’est faux, je n’ai rien fait de ce dont on m’accuse. Je n’ai même pas de Tik Tok. Ce sont des lutteurs qui lui avaient jeté du sable sur la figure au moment où il jouait avec eux », s’est défendu M. Camara. Interrogé à son tour, son acolyte nie avoir filmé la scène, mais reconnaît avoir menacé le mineur avec un couteau. « D. F est un jeune apprenti qui a l'habitude de fréquenter notre garage. Je l'ai toujours considéré comme un petit frère. Cependant, il est très belliqueux et à chaque fois qu'il a une altercation avec quelqu'un, il s'arme de tessons de bouteille et profère des menaces. Pour le corriger, je l’ai menacé avec un couteau que j’ai mis sur sa gorge, car je sais qu’il n’a peur de rien. Depuis lors, il a arrêté ses agissements », argue F. Guèye.



La partie civile, M. Faye a demandé le franc symbolique. Le conseil de la défense, Me Pape Mor Niang, a plaidé une application bienveillante de la loi. Toutefois, le juge a condamné les prévenus à 6 mois dont un mois ferme pour atteinte à la représentation d’autrui, violences et voies de fait et menaces de mort.