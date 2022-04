Mendicité au Sénégal : Des faux jumeaux en passant par l’infirmité des enfants, les dessous d'une exploitation mercantile...

« Je suis bien conscient de l’ampleur des allégations que je suis en train de faire. Néanmoins, je ne peux m’en empêcher, car trop, c’est trop ! Ici, c’est la banlieue, tout le monde se connaït et rien ne s’ignore. Cette femme, en dépit des nombreuses campagnes de prise en charge des enfants atteints de la poliomyélite, n’a jamais daigné y amener son fils, car celui-ci lui apporte beaucoup. A présent, l’état de santé de l’enfant se dégrade ; en témoigne son apparence frêle et son corps osseux. Si rien n’est fait, il mourra certainement de douleur et de fatigue », assène-t-il, avec émotion.



Pour lui, voir des femmes qui exploitent leurs enfants malades est monnaie courante dans cette zone de la banlieue dakaroise et dans bien d’autres localités. Il justifie ces pratiques par l’amour de la facilité et la cruauté.



Ainsi, se rappelle-t-il : « quelques mois auparavant, un petit garçon de deux ans s’est fait renversé par un Pajero, sous le regard négligent de sa mère. L’enfant qui savait à peine ramper, entreprit de traverser la route quand le véhicule qui l’a fauché, sortit de nulle part, roulant à vive allure… ».



Et pendant ce temps, dit-il, « la mère s’occupait à remplir ses pochettes ». Mais, ces cas de figures sont loin d’être les seuls décrivant le «business» autour de la mendicité des enfants vivant avec un handicap.















Sud Quotidien