Mendicité des talibés: un business lucratif qui rapporte 30 milliards FCfa par an Selon un rapport de l'Office des Nations-Unies contre la drogue et le crime (Onudc), exploité par "L’As", la mendicité est un business lucratif au Sénégal, qui rapporte 30 milliards FCFA par an.

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Juillet 2019 à 13:01 | | 1 commentaire(s)|

Selon Issa Saka, le coordonnateur des projets pour L’Onudc, à supposer que les marabouts demandent 500 FCfa par jour, l'exploitation des enfants pourrait leur rapporter une trentaine de milliards, l'année.



Selon le même rapport, 200 000 enfants talibés ont été recensés au Sénégal, avec une très forte concentration à Diourbel, qui compte 129 000 enfants mendiants. Dakar et Saint-Louis totalisent respectivement 30 000 et 14 000 talibés, à titre d’exemples.



A signaler que les enfants étrangers, venant majoritairement de la Guinée-Bissau, représentent 9% des enfants mendiants.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos