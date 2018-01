Mercato - Arsenal : Wenger aurait trouvé un accord avec Aubameyang !

La rumeur enflait ces derniers jours. Selon la presse anglaise, Pierre-Emerick Aubameyang se trouvait même à Londres ce week-end, suite à son éviction du groupe pour le match du Borussia Dortmund face à Wolsburg. Sa troisième en 12 mois, semant la discorde au sein de la direction du Borussia, qui n’apprécierait guère l’attitude du Gabonais. Arsène Wenger aurait démarché l’ancien Stéphanois dans le but de remplacer Alexis Sanchez pressenti à Manchester United. D’après la presse anglaise, les négociations auraient été fructueuses.



Aubameyang futur canonnier ?



Selon le Mirror, un accord de principe entre Arsenal et Aubameyang aurait été trouvé. Il ne resterait plus qu’à s’entendre avec le club de la Rhur à présent. Aucune indemnité de transfert n’a été communiquée. Cependant Bild a révélé hier mardi, que le montant du transfert s’élèverait à 40M€, incluant Olivier Giroud dans la transaction.











