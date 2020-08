Mercato - Barcelone veut Sadio Mané pour 22 milliards F CFA et...Griezmann Et si le sénégalais filait finalement à Barcelone? En effet, le rival du Real Madrid veut Sadio Mané en proposant, en sus de l'argent, 40 millions de dollars, le français Griezmann qui n'est plus en odeur de sainteté du côté barcelonais.

Le club catalan affirme que le Sénégalais, Sadio Mané, est mieux adapté au système de jeu barcelonais.



Le joueur de 28 ans est un ailier de classe mondiale qui peut offrir à Barcelone le rythme, la puissance et une forte mentalité de victoire. C’est pourquoi le club pourrait offrir à Griezmann plus de 40 millions de dollars pour recruter le champion d’Angleterre.



Le club Catalogne ne veut pas refaire la même erreur en signer un attaquant de classe mondiale pour plus de 100 millions de dollars pour le prêter la saison suivante en raison de son incapacité à s’adapter au style Barcelonais.



Le club de Lionel Messi espère conclure un accord avec Liverpool qui verra Sadio Mané déménagé au Camp Nou et Antoine Griezmann fera le chemin inverse. Cet échange serait un peu compliqué vu l’engagement du joueur à Anfield et la solidarité financière de Liverpool.

Pour rappel, Xavier Hernandez, avait alerté Barcelone de ce transfert car, à l'en croire, Sadio Mané ne peut s'adapter au jeu des catalans.



