Mercato: Cristiano Ronaldo signe à Al-Nassr pour plus de 132 milliards F CFA par an C'est officiel : Cristiano Ronaldo quitte l'Europe pour aller vivre la dernière phase de sa carrière en Arabie saoudite. Le quintuple Ballon d'Or a paraphé un contrat mirobolant à Al-Nassr

Rédigé par leral.net le Samedi 31 Décembre 2022 à 09:43

C'était un secret de polichinelle depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel ! Cristiano Ronaldo, considéré comme l'un des meilleurs footballeurs du 21e siècle, s'est officiellement engagé avec Al-Nassr, l'équipe phare de l'Arabie saoudite.



Libre depuis la résiliation de son contrat avec Manchester United, qu'il avait retrouvé à l'été 2021, le quintuple Ballon d'Or n'a pas eu ce qu'il voulait en Europe et a donc accepté l'offre colossale du club basé à Riyad. Il y signe un contrat de deux ans et demi, jusqu'en 2025, assorti d'un salaire à hauteur de 200 millions d'euros par an, avec les accords commerciaux inclus. Un salaire qui le placera bien loin devant au classement des joueurs les mieux payés de la planète foot. L’idée étant, pour l’Arabie Saoudite, de faire de sa nouvelle star l'ambassadeur du Royaume, en vue de la Coupe du monde 2030, compétition que le pays du Golfe souhaiterait organiser.



A 37 ans, le natif de Funchal vit la dernière phase de son immense carrière qui n'est vraiment pas à la hauteur de ce qui a précédé... Depuis le début de saison, il n'est plus que l'ombre de lui-même. La preuve ses performances moyennes et ses 3 petits buts inscrits en 16 matchs avec le maillot des Red Devils.



Avec plus de 800 buts inscrits en carrière, que ce soit en club ou en sélection, l'ancien attaquant vedette du Real Madrid a été rattrapé par la dureté du football d'élite. Malgré son corps d'athlète, le temps passe pour lui aussi, au grand dam de tous les amoureux du ballon rond.



Monsieur Ligue des champions, où il est le meilleur buteur (140), quitte ainsi le football européen pour aller rayonner au Moyen-Orient, où il évoluera sous les ordres d'un certain Rudi Garcia.

