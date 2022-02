Mercato: L’international sénégalais Papiss Demba Cissé signe un nouveau contrat avec Rizespor

Deuxième meilleur buteur de la Superlig turque il y a deux ans, l’ancien de Newcastle, Papiss Demba Cissé vient de trouver un nouveau club après son départ de Fenerbahce. Il vient de signer à Rizespor, actuel 18e du championnat turc.



L’attaquant sénégalais de 36 ans signe un contrat d’un an et demi et tentera de sauver le club qui est dans la zone rouge, avec 22 points en 24 matches.

A noter que le mercato n’est pas encore fermé en Turquie, contrairement aux autres pays européens.