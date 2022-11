Mercato: Le bourreau des "Lions", Gakpo pourrait remplacer CR7 à Man United Cody Gakpo changera de club en janvier selon le journaliste de 'Voetbal International' Marco Timmer. Pour environ 50 millions d'euros, l'attaquant pourrait quitter le PSV et signer à Man Utd.

Cody Gakpo est l'un des joueurs les plus convoités du PSV. Il est sous contrat avec le club jusqu'en 2026, mais si une bonne offre se présente, il pourrait partir un peu plus tôt.



Le journaliste de 'Voetbal International', Marco Timmer, affirme que Man Utd est très proche de conclure le transfert. Le club anglais cherche rapidement un attaquant pour occuper la place laissée vacante par Cristiano Ronaldo après son départ.



Cette source affirme que son transfert pourrait être finalisé pour environ 50 millions d'euros. Man Utd est optimiste quant à la possibilité de finaliser son arrivée pour la seconde moitié de la saison.



Marco Timmer rapporte que United a été confronté à une concurrence féroce dans la lutte pour obtenir Gakpo. Madrid aurait été l'un des derniers à se renseigner sur le footballeur né à Eindhoven. Il y a environ un mois, le FC Barcelone était également en contact avec du footballeur. Man Utd a devancé tout le monde, même Liverpool et le Bayern, des clubs qui avaient récemment manifesté leur intérêt pour Gakpo.



En attendant, Gakpo reste calme et ne pense pas à son futur transfert. Il est avec l'équipe nationale néerlandaise et, la Coupe du monde est sa priorité. Il aura le temps de penser à son avenir lorsque le tournoi sera terminé.

