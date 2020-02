Mercato : Moussa Wagué à Nice, c'est officiel Les Barcelonais ont officialisé le prêt de Moussa Wagué, ici à droite contre l'attaquant de l'Inter Milan Lautaro Martinez, à Nice. (Maurizio Borsari/Presse Sports). Barcelone a confirmé le prêt de Moussa Wagué jusqu'à la fin de saison chez les Aiglons, avec option d'achat. À quelques minutes de la fermeture du mercato hivernal, le FC Barcelone et l'OGC Nice ont officialisé un accord pour le prêt de Moussa Wagué jusqu'au 30 juin 2020, avec une option d'achat de 10 M€. La latéral de 21 ans a fait ses débuts avec la première équipe en avril 2019 face à Huesca. L'international sénégalais a joué un total de six matches avec l'équipe première, dont plusieurs en Ligue des Champions.

