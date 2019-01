Mercato - PSG : «Guèye et Weigl ? Ce sont des seconds couteaux…» Alors que le PSG aurait coché les noms d’Idrissa Guèye et Julian Weigl notamment pour se renforcer cet hiver, Habib Bèye estime que ces profils ne permettraient pas au club de la capitale de franchir un cap en Ligue des Champions.





Comme le révélait Le Parisien dans ses colonnes lundi matin, le PSG garderait espoir pour Julian Weigl malgré la position ferme du Borussia Dortmund dans ce dossier, et l’option Idrissa Guèye (Everton) serait également à l’étude chez les dirigeants parisiens. Pourtant, certains observateurs ne semblent pas convaincus par ces différents profils, à commencer par l’ancien défenseur de l’OM Habib Bèye, qui a évoqué le mercato du PSG dans le Canal Football Club.



« Pas des joueurs qui feront passer le club dans une autre dimension »



« Ce ne sont pas des joueurs qui vont faire passer Paris dans une autre dimension en Ligue des champions. Ce sont des seconds couteaux. On a toujours besoin de soldats maintenant à Paris, il faut aussi avoir cette capacité de jouer au football et de s’intégrer. Le match de Ligue des Champions est dans 23 jours, si le joueur arrive il faut qu’il puisse connaître son équipe et s’y intégrer. On n’entre pas dans une équipe comme le PSG en quelques jours. Il faut avoir le talent, connaître ses partenaires », explique Bèye.















Le10Sport

