Mercato - PSG : La presse anglaise annonce un gros rebondissement pour Idrissa Gana Guèye !

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Janvier 2019 à 13:02 | | 0 commentaire(s)|

Alors que le PSG semblait bien parti pour boucler l’arrivée d’Idrissa Gueye en fin de semaine, Everton n’aurait aucune intention de céder son milieu de terrain et envisagerait même de porter plainte contre le club francilien.



Comment se terminera le dossier Idrissa Guèye (29 ans) au PSG ? Comme le révélait L’Equipe dans ses colonnes du jour, Antero Henrique aurait intensifié les négociations avec Everton pour le milieu de terrain sénégalais, et le directeur sportif du PSG serait optimiste sur une issue positive en fin de semaine dans ce dossier. Toutefois, la presse anglaise fait de nouvelles révélations retentissantes sur les coulisses du feuilleton Idrissa Guèye.



Une plainte d’Everton contre le PSG ?



En effet, selon le Daily Mirror, Everton reprocherait au PSG d’avoir négocié dans son dos avec Idrissa Guèye, sans approche officielle avec la direction du club anglais. Du coup, les Toffees envisageraient désormais la possibilité de déposer une plainte contre le PSG, en pointant du doigt l’illégalité de leurs actions. Ce dossier semble donc très loin d’être terminé…



















Le10Sport

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos