Mercato: Pape Abdou Paye rejoint Omar Daf à Sochaux pour deux ans

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Juillet 2019 à 11:58 | | 0 commentaire(s)|

Après un contrat de six mois à Nancy, Pape Abdou Paye (29 ans) jouera à Sochaux la saison prochaine. Le latéral droit sénégalais a signé un contrat de deux saisons avec la formation d’Omar Daf.



Passé par Dijon, Bourg-en-Bresse, Lorient et dernièrement Nancy, Pape Abdou Paye portera le maillot de Sochaux la saison prochaine. L’arrière droit de 29 ans a signé ce vendredi un contrat de deux ans en faveur du FCSM, qui cherchait à doubler le poste pour mettre en concurrence le jeune Salem Mbakata.



Paye, formé à Saint-Etienne, reste sur six mois du côté de l’ASNL où son contrat a pris fin en juin dernier. Il avait joué 9 matchs de Ligue 2 avec le club lorrain. Dans le Doubs, il s’agit du quatrième renfort estival après Jérémy Livolant, Christophe Diédhiou et Fabien Ourega.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos